MotoGp, presentato il VR46 Racing Ream: in pista Marini e Bezzecchi

ROMA - Il teatro Rossini di Pesaro ha fatto da cornice alla presentazione del Mooney VR46 Racing Team , scuderia di proprietà di Valentino Rossi , che schiererà in pista il fratello della leggenda di Tavullia, Luca Marini , e il rookie Marco Bezzecchi . La squadra opererà sotto la supervisione di Pablo Nieto, team manager, e del Dottore stesso, che per la prima volta dopo 26 stagioni non sarà sulla griglia del Motomondiale. Mentre il team director Alessio "Uccio" Salucci , ha detto: "Questo team di strada ne ha fatta. Dal 2014 al 2022 abbiamo raccolto molti risultati e con il Mooney VR46 Racing Team si fa un ulteriore step in avanti".

Le parole di Salucci

"La MotoGp è difficile - ha continuato Salucci - ma siamo contenti dei test. Ringrazio la Ducati per la moto, ma ora sarà l'asfalto a parlare. Con Bezzecchi e Marini, che erano giovani nel momento in cui è partita l'Academy, non ci saremmo mai aspettati di presentare questo progetto. Lavorano duro e ora guidano forte queste moto". L'anno scorso Marco Bezzecchi è infatti arrivato terzo in Moto2 con il team Kalex, con all'attivo sette podi e una vittoria, ed esordirà quest'anno nella classe regina. Questa sarà invece la seconda stagione in MotoGp per Luca Marini, che l'anno scorso ha raggiunto il suo apice con un quinto posto nel Gran Premio d'Austria. Con l'avvento della Ducati, le ambizioni del VR46 Racing Team però si alzano sensibilmente, per una GP22 che si preannuncia ricca di novità aerodinamiche.