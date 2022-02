MotoGp, Marini presenta il team VR46: "Possiamo fare la differenza"

ROMA - " Sto bene. Quest'anno possiamo divertirci tutti. E' un momento storico molto competitivo della MotoGp . I piloti vanno tutti fortissimo, sono incredibili. E' bellissimo che sia così, mi piace quando la competizione è così alta. Bisogna lavorare su tutti i piccoli dettagli". Queste le parole di Luca Marini nel corso della presentazione del Mooney VR46 Racing Team , che fa il suo esordio in MotoGp in questa stagione. Il classe 1997, fratello di Valentino Rossi, si è mostrato ottimista verso il campionato che partirà tra una settimana: " Penso che quest'anno come team possiamo fare la differenza . Sono contento di poter lavorare con queste persone. Ringrazio anche Ducati. Sono sicuro che vi faremo divertire".

Le parole di Bezzecchi

Anche Marco Bezzecchi, al suo esordio in classe regina, ha parlato nel corso della presentazione: "Arrivare in MotoGp è un grandissimo traguardo. Ancora non ho ben realizzato la cosa. Sono contento, sarà una bellissima stagione. Dovremo imparare tanto, come pilota dovrò conoscere la moto. Ci siamo già divertiti molto ai test".