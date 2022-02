MotoGp, Valentino Rossi: "Qui per chiudere un cerchio e aprirne un altro"

ROMA - Valentino Rossi ha presentato oggi al teatro Rossini di Pesaro la sua creazione . Il Mooney VR46 Racing Team è infatti ora realtà, con il supporto della Ducati ad alimentare le ambizioni del nove volte campione del mondo, visibilmente emozionato. L'evento, che ha visto come special guest anche il dj Albertino, grande appassionato di moto, ha visto parlare lo stesso Dottore, che ha detto "Siamo molto contenti di essere arrivati a questo punto. Fare per la prima volta la MotoGp è come chiudere un cerchio. Ma vogliamo subito iniziare un'altra storia . Le moto sono molto belle e cercheremo di capire cosa dirà la pista".

Le forze in pista

Se il Dottore non partirà dalla griglia del Motomondiale per la prima volta dopo 26 entusiasmanti stagioni, tutta la sua passione si riverserà su Luca Marini e Marco Bezzecchi, che difenderanno in pista il buon nome di Valentino Rossi. La scuderia VR46 si prepara così alla sua prima MotoGp, salendo a bordo della GP22 targata Ducati, una moto che già fa parlare di sé. In Moto2 invece il team di Rossi - presto papà - schiererà in pista Celestino Vietti e Niccolò Antonelli, insieme a Keminth Kubo e Manuel Gonzales, per il Yamaha VR46 Master Camp Team.