Zeelenberg: "Dixon fuori dalla MotoGp? Non per via dei risultati del 2021"

ROMA - Il nome ufficiale del Sepang Racing Team, conosciuto da tutti come Team Petronas, si è trasformato in Rnf MotoGP Racing. Così verrà denominata la scuderia guidata da Andrea Dovizioso e Darryn Binder, il quale fino all'ultimo si è contesto il posto con Jake Dixon: "Jake ha fatto un buon lavoro, devo dire. Ci ha sorpreso molto, anche a Silverstone. Ha faticato un po' durante il fine settimana ed è stato sfortunato in gara ma ha avuto un buon ritmo alla fine. Naturalmente, abbiamo deciso per qualcos'altro nel 2022, ma non è stata una scelta dovuta a quei risultati fondamentalmente, perché tutti si sono comportati abbastanza bene in moto", le parole del team manager Wilco Zeelenberg.