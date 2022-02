MotoGp, Aleix Espargaro: "Sogno di fare il ciclista"

ROMA - Non è un segreto che Aleix Espargaro ami alla follia la bicicletta. Il pilota spagnolo dell' Aprilia , infatti, fino al 2020 era a un passo dall'abbandonare la MotoGp per inseguire altri obiettivi su due ruote completamente diverse: "Seguo le gare attraverso tutte le applicazioni, ogni sera guardo i video riassuntivi, le interviste. Lasciare per la mountain bike? Tutto è nato perché in Aprilia non andava come mi aspettavo, non stavo migliorando la moto e sentivo frustrazione… Ho deciso di rimandare per aspettare l’Aprilia, ma eravamo davvero vicini“, ha affermato.

Il sogno di Aleix

Espargaro ha spiazzato tutti in un’intervista per il canale YouTube ‘El Pinganillo’, enunciando senza mezzi termini il proprio sogno, non riguardante il motomondiale: "Ora che siamo su un canale di ciclismo e tanti tifosi della MotoGP non mi ascoltano, se mi chiedete cosa preferisco… Esordire con i professionisti o vincere nel Mondiale… Corro da tanti anni, non mi interessa se non vinco, vorrei tentare il mio sogno: fare il ciclista e correre nel World Tour. Ho 32 anni e non so cosa accadrà in un futuro non molto lontano. Non è mai troppo tardi“, conclude Aleix.