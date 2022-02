MotoGp, Mir: "Presto deciderò del mio futuro"

ROMA - La MotoGp 2022 non è ancora iniziata, ma Joan Mir si proietta già nel futuro. Il pilota Suzuki, campione del mondo nel 2020, ha infatti raccolto ben poco nella scorsa stagione a causa di una GSX-RR poco competitiva e le voci su un suo eventuale addio alla casa di Hamamatsu si fanno insistenti. "Mentre le scuderie ti contattano - ha detto Mir a "DAZN" - il problema è la voglia di andarsene. È un argomento complicato e per questo non posso dire molto. Prenderò presto una decisione e la renderò nota quando tutto sarà finito, perché gestire tutta la burocrazia dei contratti non è facile. Noi piloti chiediamo sempre di più, ed è ancora troppo presto per dire se sarà sufficiente per il titolo".