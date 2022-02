MotoGp, Lorenzo: "Voglio una vita più tranquilla"

ROMA - Jorge Lorenzo torna in MotoGp , questa volta nelle vesti di commentatore . Il pilota spagnolo si è accordato con DAZN per raccontare da vicino il Motomondiale, dove lui ha trionfato per ben cinque volte. "Voglio davvero commentare. È qualcosa che doveva succedere. Sono stato un pilota professionista per 18 anni, ma, dopo aver lasciato le moto, ho deciso di vivere più tranquillamente . Mi divertirò molto". L'ex pilota Yamaha non ha mai nascosto la sua passione nel commentare le gare, tant'è vero che nel 2021 ha aperto un canale YouTube per iniziare ad abituarsi a cuffie e microfono. Inizierà a partire dal Gran Premio del Qatar , il prossimo 6 marzo.

Le parole di Lorenzo

"Mi approccerò alla cosa con umiltà - ha detto Lorenzo - per me è tutto nuovo e ho molto da imparare. Ma sono consapevole di avere una grande esperienza in materia e che potrò dare il mio contributo". DAZN ha infatti allestito una squadra di prim'ordine per commentare la MotoGp, strappando Lorenzo ai concorrenti. Al fianco del 34enne di Palma di Maiorca ci saranno infatti Carlos Checa e Alex Crivillè. Nel frattempo però Lorenzo fa la sua prima previsione per la stagione: "Non c’è un chiaro favorito. Nonostante gli infortuni, sembra che Marquez sia in ottima forma fisica. Quartararo è il campione in carica, ma penso che quest'anno potrebbe essere il turno della Ducati", ha concluso lo spagnolo.