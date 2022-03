MotoGp, Bagnaia: "Il 2021 mi ha dato la giusta consapevolezza"

ROMA - Francesco "Pecco" Bagnaia si prepara ad affrontare la nuova stagione di MotoGp da favorito per il titolo mondiale. Le vittorie e, in generale, le buone prestazioni dell'italiano della Ducati nella parte finale del 2021 hanno dato ulteriori stimoli alla scuderia di Borgo Panigale e al 25enne di Torino, che a "Sky Sport" ha detto: "Il 2022 può essere un buon anno per noi dopo le ottime basi del 2021. Il team ha tirato fuori qualcosa in più da una moto già buona nello scorso anno. Anche serenità e preparazione saranno i nostri punti di forza. Dal 2021 spero di aver imparato a sbagliare di meno, a rimanere più tranquillo in alcune situazioni".