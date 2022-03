Ducati, Dall'Igna: "L'armonia è il nostro forte, vogliamo un grande tifo"

ROMA - Dopo il titolo costruttori del 2021, ora la Ducati ricoprirà nella MotoGp 2022 il ruolo di favorita anche per quanto riguarda i piloti. Ne è ben consapevole Luigi Dall'Igna , direttore generale della casa di Borgo Panigale, che a "Sky Sport" ha detto: "Dovremo faticare per fare bene, ma siamo pronti a farlo. L'armonia tra i nostri tecnici e, in generale, tra tutti i nostri dipendenti sarà il nostro punto di forza. Possiamo fare davvero bene nel 2022 . Tra i nostri punti deboli ci sono alcune zone della moto, il nostro obiettivo è migliorarle. La parte finale del 2021 è stata bellissima e direi che questo ci aiuta a pensare positivo per il 2022 ".

Sul team Ducati

Per preparare la scuderia italiana a questa nuova stagione a Dall'Igna non è servito cercare particolari motivazioni: "Alla squadra ho chiesto sempre le stesse cose, abbiamo le idee chiare. L'obiettivo da quando sono venuto in Ducati è vincere il campionato del mondo piloti. Andare via? Non vedo perché dovrei lasciare questo gruppo splendido, con il quale abbiamo raggiunto tanti traguardi". Per il mondiale, il direttore della Ducati vede due rivali e infine chiama a raccolta i tifosi: "I piloti da battere sono Quartararo e Marquez. La Ducati deve essere seguita sempre, ha due piloti meravigliosi, una storia importante e un marchio riconoscibile. Non resta che tifare per loro".