MotoGp, Quartararo: "Dobbiamo partire meglio rispetto al 2021"

ROMA - La Yamaha si prepara ad affrontare la prima tappa della MotoGp , in programma questo weekend in Qatar. La casa di Iwata potrà contare sul suo campione del mondo in carica, Fabio Quartararo , che afferma: "Sono felice che sia inizianzo la nuova stagione 2022. Dobbiamo avere gli occhi puntati sui nostri obiettivi che dobbiamo raggiungere. A Losail l'anno scorso ho vinto il mio primo Gp con il team ufficiale e l'obiettivo di questa settimana è quello di partire bene sin dal venerdì e cercare di fare un passo in più rispetto al 2021".

Le parole di Morbidelli

Mentre Quartararo sembra in ottima forma, chi invece deve ancora recuperare appieno dal suo infortunio al ginocchio è Franco Morbidelli. L'italiano punta al riscatto a partire dal Gran Premio del Qatar: "Già questo weekend - ha detto - sarà importante per vedere a che punto sono in termini di forma fisica. Ma i test mi hanno dato indicazioni positive e abbiamo fatto passi avanti importanti, specie in Indonesia". Al pensiero dei due piloti Yamaha si aggiunge quello del team director Massimo Meregalli: "È entusiasmante, è come tornare a scuola. I test invernali sono stati buoni e siamo pronti per iniziare la nuova stagione. La gara in Qatar è di solito a noi favorevole. Il nostro obiettivo è dare ai tifosi un segnale forte sin da subito", ha concluso Meregalli.