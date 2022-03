MotoGp, Gp Qatar: Martin firma la prima pole della stagione, Bastianini 2°

DOHA - Jorge Martin fa segnare la prima pole position della stagione di MotoGp in Qatar. Il Gran Premio inaugurale vede chiudere davanti a tutti lo spagnolo in qualifica con il tempo di 1’53”011. Staccato di un decimo e mezzo Enea Bastianini, in sella alla Ducati del team Gresini, mentre completa la prima fila la Honda di Marc Marquez. Quarta piazza per Jack Miller davanti ad Aleix Espargaro (Aprilia) e al fratello Pol (Honda), scatterà nono invece Francesco Bagnaia. In difficoltà le Yamaha con il campione del mondo in carica Fabio Quartararo solamente undicesimo, seguito da Franco Morbidelli.