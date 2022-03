MotoGp, Bastianini davanti nel warm-up in Qatar. Bagnaia 6°

DOHA - Enea Bastianini si conferma in gran forma e fa segnare il miglior tempo nel warm-up del Gran Premio del Qatar 2022. Il pilota del team Gresini ha girato nel suo giro più veloce in 1:54.519, precedendo Johann Zarco e Aleix Espargaro. Per il riminese un'altra indicazione positiva in vista della gara del pomeriggio dopo la qualifica chiusa al secondo posto dietro a Jorge Martin. Il campione del mondo Fabio Quartararo è quinto con oltre 2 decimi di distacco dalla vetta, seguito dal rivale in Ducati, Francesco Bagnaia.