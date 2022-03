MotoGp, la classifica piloti aggiornata dopo il Gp del Qatar

DOHA - La classifica piloti di MotoGp vede in testa Enea Bastianini dopo la vittoria nel Gran Premio inaugurale del Qatar. Il pilota riminese si mette così per la prima volta in carriera al comando della graduatoria della top-class, precedendo Brad Binder e Pol Espargaro, saliti sul podio a Losail. Fabio Quartararo, il campione del mondo in carica, si prende qualche punticino dopo il nono posto, mentre è fermo a quota zero Francesco Bagnaia dopo la caduta con Jorge Martin a metà gara. A punti anche Marc Marquez con il quinto posto.