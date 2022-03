MotoGp Qatar, Marquez: "Oggi c'erano piloti più veloci, ma io mi sento bene"

DOHA - Marc Marquez è soddisfatto a metà per il quinto posto ottenuto al Gran Premio del Qatar di MotoGp. Lo spagnolo è conscio di aver combattutto con avversari dotati di un altro passo oggi, come Enea Bastianini, ma dall'altro lato si dice soddisfatto per la propria condizione fisica: “Oggi non avevo più velocità - ammette -. Ci sono stati quattro piloti che erano più forti di noi e hanno finto davanti. Noi abbiamo fatto una gara abbastanza buona, considerando la pista difficile per il mio stile di guida. Qui ho sempre fatto fatica. Se si va piano e ce la giochiamo alla fine posso fare bene, ma se si va forte da subito come oggi, no. Ho consumato la gomma davanti, nel warm up avevo provato la media ma sono caduto. Quando ho iniziato a vedere che non ne avevo più davanti ho pensato a finire la gara. E alla fine non è male essere arrivato al quinto posto in una pista dove faccio fatica“.