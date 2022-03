MotoGp Qatar, Bagnaia: "Non siamo partiti per vincere oggi, siamo indietro"

DOHA - Francesco Bagnaia non ha chiuso la prima gara stagionale. Un contatto con il poleman Jorge Martin lo ha messo fuori dai giochi in Qatar, ma la rabbia di 'Pecco' è sulla situazione generale della Ducati, che si è dimostrata inferiore a molte altre scuderie a Losail: "Siamo a un livello in cui non puoi permetterti sbavature per essere veloce. Siamo partiti con la consapevolezza che non avremmo lottato per la vittoria, non eravamo pronti. Tuttavia non pensavamo nemmeno di essere così indietro. Bastianini è stato bravissimo, sappiamo tutti quanto è forte ma noi abbiamo dovuto lavorare troppo per essere pronti per la prima gara", ha affermato.