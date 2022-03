MotoGp, Dovizioso: "Non sono soddisfatto, in Qatar problema all'anteriore"

ROMA - La classifica finale lo vede al quattordicesimo posto dopo una gara tutta in rimonta e Andrea Dovizioso non è soddisfatto del suo avvio in MotoGp. Nel Gran Premio del Qatar, dove partiva dalla ventesima casella, ci sono state cadute eccellenti - prime su tutte quelle di Miller e Bagnaia - che hanno agevolato la sua rincorsa, anche se i punti alla fine non sono arrivati. "Non posso essere felice - ha detto il pilota del team Yamaha WithU -. Nelle prime battute della gara stavo guadagnando alcune posizioni, ma poi c'è stato un problema con la pressione dell’anteriore. Non riuscivo a fermare la moto, tanto che sono quasi caduto tre volte, uscendo di pista altre due".