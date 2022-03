MotoGp, agente Quartararo: "Da Yamaha ci aspettavamo più sviluppi"

ROMA - Fabio Quartararo non ha raccolto quanto sperato in questo avvio di MotoGp. Il campione del mondo in carica ha faticato con la sua Yamaha M1 e questo gli ha fruttato solo un nono posto in Losail, alle spalle di Johann Zarco. Il francese ha evidenziato le difficoltà nel Gran Premio dei Qatar, che il suo agente, Eric Mahe, sottolinea in un'intervista a "Canal+": "Per motivi che non posso rivelare, lo sviluppo tecnico della moto non sembra promettente come ci aspettavamo". Una condizione che, se protratta lungo tutto il 2022, potrebbe influenzare il futuro di Quartararo.