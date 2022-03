MotoGp, Marquez: "In un anno può cambiare tutto"

ROMA - Manca un solo titolo mondiale a Marc Marquez per agganciare il suo ormai ex rivale Valentino Rossi . Un obiettivo che il pilota di Cervera vuole raggiungere al più presto, prima che la sua carta d'identita inizi a farsi sentire sulle sue performance in MotoGp . " Voglio vincere di nuovo , questo o l'anno prossimo - ha detto a "motorsport.com" -. Nel 2021 in alcune gare non ero neanche in top 10, poi in altre ho vinto: in un anno lo scenario può cambiare di molto . La sfida di uno sportivo è quella di mettersi sempre alle spalle il peggio e voglio lottare per riuscirci".

Le parole di Marquez

La stagione per Marc Marquez è tutto sommato iniziata in maniera positiva, con un quinto posto in Qatar. Lo spagnolo ha però più volte detto di dover adattare il proprio stile di guida, sia alla luce della caratteristiche della nuova Honda, che considerando i suoi problemi alla spalla, che continuano a tormentarlo. Ma questo per un habitué della vittoria come Marquez non è sufficiente: "Devo essere paziente, perché non ho il giusto feeling con la moto. Ma non basta raccogliere punti in tutte le gare, perché è necessario vincerle. La cosa più importante è che in Qatar non ho sentito dolore e questo mi dà sollievo e mi mette a mio agio durante la gara", ha poi concluso lo spagnolo.