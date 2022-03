MotoGp, Martin: "Ho potenziale per vincere il titolo"

ROMA - Che Jorge Martin fosse un pilota ambizioso non lo scopriamo di certo oggi. Il pilota spagnolo della Pramac Racing, infatti, punta in alto nella sua seconda stagione in MotoGp: "Posso diventare campione del mondo - ha detto a DAZN Spagna -. Non so se ci riuscirò quest'anno o nei prossimi anni, ma posso farlo. Ho il potenziale per vincere un mondiale ed è nei miei obiettivi". E aggiunge poi: "Tutti conoscono le mie capacità e sanno fin dove posso arrivare. Forse non vengo considerato come un candidato al titolo, ma ho le mie possibilità. Non c'è una moto superiore alle altre in questo momento, ma la GP22 è comunque un mezzo super completo".