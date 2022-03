MotoGp, Pol Espargaro: "Questa era la Honda che volevo"

ROMA - Pol Espargaro è stato tra le sorprese più belle del primo Gran Premio della stagione 2022 di MotoGp. Il pilota spagnolo della Honda ha sfruttato un'ottima partenza prendendosi la testa della corsa e conducendo la gara per ben 17 giri; poi la rimonta subita nel finale da parte di Enea Bastianini e l'errore che lo ha portato a chiudere comunque con un incoraggiante terzo posto. "Questa è la moto che desideravo da molto tempo", ha detto ricordando la gara di settimana scorsa. Nelle parole riportate da Speedweek, ha aggiunto: “Me lo aspettavo da quando ho iniziato in Honda. È una moto molto più pulita da guidare e non richiede tanta potenza per ottenere buoni risultati. Di conseguenza, non devi rischiare così tanto. Non ho avuto una caduta dall'inizio della preseason".