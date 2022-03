MotoGp, Gp Indonesia in diretta tv: orari e dove vederlo

ROMA - La MotoGp scende in pista per il Gp d'Indonesia. A due settimane dalla vittoria di Enea Bastianini in Qatar, i piloti volano a Mandalika per il secondo appuntamento del Motomondiale. Si comincia venerdì 18 marzo con le prime due sessioni di prove libere, che andranno in scena rispettivamente alle ore 3:50 e alle 8:05. Sabato si parte alle 3:50 con la terza sessione di prove libere. Alle 7:25 al via le FP4, a cui faranno immediatamente seguito le qualifiche. Domenica 20 marzo il warm-up aprirà la giornata alle 3:40, mentre alle 8 semaforo verde per la gara.