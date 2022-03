MotoGp, Lorenzo: "Correrò ancora contro Valentino Rossi"

ROMA - Jorge Lorenzo e Valentino Rossi. Due acerrimi rivali che potrebbero ancora sfidarsi in pista. Non in MotoGp, naturalmente, a cui entrambi hanno detto addio, ma nell'ambito delle quattro ruote. Lo afferma lo stesso spagnolo cinque volte campione del mondo, in un'intervista a "the-race.com": "Nei miei progetti c'è iniziare a gareggiare con le auto. È una possibilità che forse presto può diventare probabile. Magari non a breve, ma nel lungo termine, correrò ancora contro Valentino". Nel frattempo, però, la vita di Jorge Lorenzo è cambiata. È infatti stato ingaggiato da DAZN per commentare il Motomondiale e quindi - per ora - le gare lo vedranno come giornalista.