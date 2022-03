MotoGp, Bastianini verso Mandalika: "Difficile ripetersi, non so cosa aspettarmi"

ROMA - La Gresini Racing si appresta a tornare in Indonesia dopo la pesante vittoria di Enea Bastianini nella prima tappa della MotoGp in Qatar. Il trionfo del pilota italiano, il primo per lui in classe regina, dà nuovi stimoli alla scuderia di Nadia Padovani, moglie di Fausto Gresini, team molto seguito in Indonesia, dove si correrà il secondo Gran Premio della stagione. "Non vedo l’ora - ha detto Bastianini ai canali ufficiali del team -. Veniamo da una gara incredibile in Qatar dove ho trovato la mia prima vittoria. Non sarà facile ripetersi, ma nei test ufficiali abbiamo avuto un buon passo. Dovrebbero aver riasfaltato alcune parti della pista e non so bene cosa aspettarmi. Anche le gomme saranno diverse rispetto ai test, ma c’è da lavorare come abbiamo fatto finora. Mi aspetto tantissimo pubblico e tanti supporter della Gresini Racing".