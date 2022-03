MotoGp, Dovizioso: "In Indonesia gara strana, ma non ripeteremo gli errori del Qatar"

ROMA - Come tutti i piloti, anche Andrea Dovizioso e Darryn Binder si preparano a sbarcare in Indonesia, dove si correrà il secondo Gran Premio della stagione. La nuova pista di Mandalika ha destato qualche perplessità durante i test per la tenuta del suo manto stradale, cosa che emerge nella parole del veterano di Forlimpopoli: "Dopo il primo round non facile in Qatar, puntiamo davvero a fare meglio nel Gran Premio di Indonesia. Cercheremo di evitare gli errori commessi nella prima tappa. Il Mandalika Circuit è una pista nuova per tutti: ci sarà un nuovo asfalto e una nuova gomma rispetto ai test. Quindi sarà una gara strana".