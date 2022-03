MotoGp, Marquez: "In Qatar si è visto che abbiamo potenziale"

ROMA - Dopo aver ritrovato il feelng con l'asfalto, Marc Marquez si prepara al Gran Premio d'Indonesia , che torna a Mandalika dopo 25 anni. L'otto volte campione del mondo della Honda a tal proposito ha detto: "Ci sono stati miglioramenti in Qatar e c'è del potenziale . Sono davvero felice di tornare a Mandalika, è fantastico poter vedere tutti i nostri fan indonesiani e possiamo mettere su un grande spettacolo per loro dopo questi lunghi anni. Un altro weekend rappresenta per noi un'altra possibilità per capire di più la moto e lottare per il vertice. Però siamo solo all'inizio e continuiamo a spingere".

Le parole di Espargaro

Se Marquez si è piazzato quinto, è andata ancora meglio al suo compagno di squadra, Pol Espargaro. Lo spagnolo ha piazzato la sua Honda sul podio, arrivando terzo nell'esordio stagionale in MotoGp. "Non vedo l'ora che arrivi Mandalika. I fan spingevano già durante i test e posso solo immaginare come saranno in gara. Arriviamo da un buon momento, dalla bella gara in Qatar, ma dopo i test hanno ridisegnato la pista. Questo dovrebbe esserci di grande aiuto, ma vedremo. Il piano è continuare a lavorare come abbiamo fatto durante il Qatar e nei test e continuare a sbloccare il nostro pieno potenziale", ha concluso Espargaro.