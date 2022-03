MotoGp, Puig: "Marquez non cede mai. Nessun pilota vince in Ducati"

ROMA - "Marquez era un 'nano', ma mi sorprese il suo valore. Quando cadde a Indianapolis nel 2009 rimasi scioccato. È forte, coraggioso e non cede mentalmente, ma negli ultimi anni ha sofferto. Penso che, se non fosse caduto a Jerez, avremmo vinto per altri due anni". Queste le parole alla rivista spagnola "Solo Moto" di Alberto Puig, team manager della Honda HCR, che racconta il primo Marc Marquez, quello che correva in classe 125 nel 2008. Da allora lo spagnolo non ha mai smesso di stupire e continuare a vincere. Non si può dire lo stesso di Jorge Lorenzo, approdato alla Honda nell'ultimo anno della sua carriera: "Un disastro sportivo - ha detto Puig -. Come pilota era una bomba, ma la moto non lo soddisfava".