MotoGp, Quartararo: "Non voglio pensare al Qatar. A Mandalika bene nei test"

ROMA - " Mi sento bene e sono pronto per correre a Mandalika . Abbiamo fatto un buon lavoro qui durante i test invernali. Abbiamo lavorato molto e completato molti giri". Queste le parole di Fabio Quartararo in vista del Gran Premio d'Indonesia , secondo appuntamento stagionale della MotoGp . Il campione in carica, dopo il nono posto in Qatar, vuole voltare pagina e punta al weekend sul circuito di Mandalika: " Non voglio soffermarmi su quello che è successo in Qatar . Mi concentrerò al 100% per ottenere un buon risultato. Il nostro passo è stato buono qui durante i test, ma molti dei nostri rivali erano veloci, quindi ogni dettaglio e ogni frazione di secondo conteranno".

Le parole di Morbidelli

Anche Franco Morbidelli ha parlato in vista della tappa in Indonesia: "I test ci hanno dato una certa esperienza con questa pista che possiamo sfruttare a nostro vantaggio. Abbiamo fatto molti progressi durante quei tre giorni e abbiamo una buona idea su come possiamo sfruttare al meglio il nostro pacchetto per tirare fuori il nostro pieno potenziale. A giudicare da quanto successo in precedenza, le condizioni della pista miglioreranno nel corso dei tre giorni. Sappiamo che in particolare il secondo settore può essere complicato, quindi lavoreremo per ottenere l'equilibrio della moto giusto per adattarsi a questo circuito".