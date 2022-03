MotoGp, Marquez: "Sto iniziando a capire la moto"

Sull'asfalto nuovo

Ci sarà un intero paese a fare il tifo, per un appuntamento che si aspettava da 25 anni. E anche Marc Marquez sottolinea come la spinta degli indonesiani sia stata sin da sùbito molto forte: "Nel 2014 avevo già incontrato i tifosi indonesiani. Sono speciali, qui ognuno ha una moto e ognuno ha una passione unica per il nostro sport". Per quanto riguarda il nuovo asfalto, lo spagnolo della Honda ha detto: "Vedremo come i cantieri hanno migliorato la pista, ma nei test sono stato veloce e in generale mi trovo a mio agio sui circuiti nuovi". Infine, Marquez spegne definitivamente i pregiudizi sui piloti: "Siamo atleti a tutti gli effetti. Se vuoi essere veloce in MotoGp, devi essere in perfetta forma. La preparazione fisica per noi è fondamentale, come per ogni altro sport".