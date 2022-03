MotoGp, Quartararo: "Quella in Qatar era la vera Yamaha"

ROMA - La sua MotoGp è iniziata male e Fabio Quartararo, campione in carica della classe regina, non si sente molto fiducioso per quanto riguarda il Gran Premio d'Indonesia. Un pessimismo che sfocia quasi in insofferenza nella conferenza stampa di questa mattina: "Mi aspettavo molto di più in Qatar. Difficile capire perché la moto non abbia funzionato. La vera Yamaha è quella dell'esordio stagionale in Qatar: niente di nuovo. Io comunque mi batterò e darò sempre il cento per cento. Dopo il Qatar ero frustrato, ma non è stata facile a accettare una gara così".