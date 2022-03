MotoGp, Razali e la maledizione su Rossi: "Gli augurai di non vincere più"

ROMA - Ha dell'incredibile quanto raccontato da Razlan Razali su Valentino Rossi a "MotoGp Unlimited", serie di "Prime Video" che svela i retroscena della classe regina. Tutto parte nel 2005, quando Razali aveva cioè 31 anni: "Ero un suo grande ammiratore all'epoca. Lui si era recato in Malesia per dei test invernali e con il taccuino in mano gli ho chiesto di firmarmi un autografo. Lui mi è passato davanti, senza dire niente . Davvero, non ci ha manco pensato due volte". Allora Valentino Rossi era da poco passato alla Yamaha e aveva già vinto un mondiale con la casa di Iwata in MotoGp .

La "maledizione" di Razali

Un dettaglio non da poco. Sì, perché l'attuale team manager della Yamaha RNF WithU ha reagito in questo modo: "Ho pensato - racconta Razali -: 'Vieni nel mio paese e mi fai questo? Non vincerai mai più un campionato'". Una vera e propria maledizione, che però non ha sortito - fortunatamente per Valentino Rossi - gli effetti sperati. Il destino dei due si è anche incrociato di recente, quando Rossi correva cioè per la Yamaha Petronas, sempre con Razali come team manager. "Dopo questo episodio io per lui avevo perso ogni interesse. Finché però non ci è stata presentata la possibilità di averlo nel box. E questo si chiama karma", ha concluso il malese.