MotoGp, Quartararo: "Non mi aspettavo di essere in testa"

ROMA - Sessione di prove libere 2 più che soddisfacente quella della Yamaha oggi per il Gran Premio dell'Indonesia . Fabio Quartararo , campione del mondo in carica, e Franco Morbidelli : primo e secondo questa mattina, con il deludente Gp del Qatar che sembra ormai alle spalle. "È completamente diverso ora. Questa pista ha più grip e di questo sono molto contento, perché non sapevamo com'era l'asfalto nuovo. Netto miglioramento nelle libere 2 , ma dobbiamo lavorare sul passo. Nelle libere 1 giravo in gomma dura ed è stato un disastro, ma siamo ripartiti con un setting diverso. Ma non mi aspettavo di essere in testa. Dobbiamo ancora scegliere la mescola in gara, abbiamo un buon potenziale , ma preferisco essere prudente per ora", ha detto il francese iridato.

Le parole di Morbidelli

Queste invece le parole di Morbidelli, che con il suo secondo posto rende ancora più brillante la performance delle Yamaha: "Lo stato di saluto del mio ginocchio è ottimo per guidare in MotoGp. Mi auguro che sia questa la vera Yamaha, ma ci vorrà tempo. La brutta performance del Qatar non mi ha influenzato e non mi illudo per questa buona prestazione qui a Mandalika". Un sospiro di sollievo, dunque, per l'italo-brasiliano: "È bello tornare a lottare per il vertice, sentire ansia e adrenalina per la gara, ma bisogna restare concentrati. Quartararo è in questo team da più tempo e noi stiamo facendo un buon lavoro guardando quello che fa: è lui il nostro riferimento".