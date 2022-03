MotoGp, Bagnaia: "Nervoso per le due bandiere gialle, ma mattinata positiva"

ROMA - Ducati ancora sottotono in questo avvio del Gran Premio d'Indonesia. Dopo il disastro sportivo del Qatar, la casa di Borgo Panigale può però in parte sorridere con le prove libere di questa mattina, anche se un imprevisto meteorologico ha fatto sì che Pecco Bagnaia non trovasse il giusto ritmo: "A volte va così. Sono nervoso perché due bandiere gialle mi hanno tolto la continuità: la pioggia è arrivata inaspettata Ma è positivo il fatto che per la prima volta dall'anno scorso sono rimasto a lungo in testa anche con le gomme usate". Ma, aggiunge il pilota italiano, "modificare molto la moto mi impedisce di trovare il feeling".