MotoGp, Marquez: "Ci ho provato anche se era impossibile"

ROMA - Marc Marquez è il grande deluso della sessione di qualifiche nel Gp di Indonesia di MotoGp. Il pilota spagnolo della Honda, infatti, è stato costretto a passare per il Q1, dove è caduto ben due volte e sempre nello stesso punto, nel passaggio tra curva 12 e curva 13. "Quello che è successo è che ci ho provato quando non era possibile. Oggi ho capito la prima caduta, ma non la seconda", ammette Marquez. Che poi aggiunge: "Quando dico che i problemi erano inaspettati, è perché nei test, qui, abbiamo guidato molto bene. Poi abbiamo spinto di più dall'anteriore e io non riesco a guidare bene dall'anteriore, l'ho già detto in Qatar; ma gli altri hanno la stessa gomma, quindi non è questo il motivo, è la stessa situazione per tutti, devi trovare un modo di sfruttare quelle gomme. Quartararo ha fatto lo stesso tempo dei test, quindi le prestazioni ci sono”.