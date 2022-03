MotoGp, Gp Indonesia: Quartararo davanti nel warm-up, cade Marquez

ROMA - Ancora protagonista sul circuito di Mandalika Fabio Quartararo, che dopo la pole position fa segnare il miglior tempo nel warm-up del Gran Premio dell'Indonesia 2022. Il pilota della Yamaha ha girato nel suo giro più veloce in 1:32.001, precedendo Maverick Vinales e Miguel Oliveira. Il miglior azzurro, invece, è stato ancora una volta Enea Bastianini, settimo (+0.731). Sessione caratterizzata inoltre da una brutta caduta di Marc Marquez, nuovamente a terra dopo esser scivolato già due volte in qualifica. Il 'Cabroncito' è stato portato in ospedale per accertamenti.