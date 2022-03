MotoGp: in Indonesia vince Oliveira davanti a Quartararo, 7° Morbidelli

ROMA – Miguel Oliveira conquista il successo nel Gran Premio dell’Indonesia di MotoGp. Sul circuito di Mandalika, il pilota portoghese in sella alla Ktm si aggiudica una gara dominata fin dall’inizio, in cui ha fatto il vuoto alle sue spalle già dai primi giri. Sul podio anche il poleman Fabio Quartararo (Yamaha) ed il francese Johann Zarco (Pramac). Completano la Top 5 Jack Miller ed Alex Rins, mentre il miglior azzurro è Franco Morbidelli, che conclude al settimo posto. A punti sia Bastianini che Marini; la vera delusione di giornata è invece Bagnaia. Rispetto allo zero in Qatar, questa volta almeno Pecco porta a termine la gara, tuttavia non può essere soddisfatto del suo 15° posto, specialmente in virtù dei tempi del suo compagno di squadra Miller. Out Dovizioso e Martin (secondo zero della stagione), che ha perso il controllo della moto a causa del bagnato. La gara è stata infatti caratterizzata dalla pioggia torrenziale che si è abbattuta sul tracciato indonesiano, e che ha causato un ritardo superiore a un'ora, oltre ad una riduzione dei giri da 27 a 20.