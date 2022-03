MotoGp, Bastianini: "Darryn Binder pericoloso, ma primi giri da dimenticare"

ROMA - Grazie al suo undicesimo posto, Enea Bastianini conserva la sua leadership in MotoGp e tira un sospiro di sollievo. Una gara difficile per tutti quella del Gran Premio di Indonesia, caratterizzato dal bagnato e dai fulmini in pista. Il pilota italiano, le cui parole sono riportate da "Motorsport", cerca di tracciare un bilancio di questa seconda tappa: "Purtroppo i primi giri sono stati da dimenticare, non sono partito bene e avevo una visibilità scarsa. Poi ho preso il mio ritmo. Gli ultimi dieci giri li ho fatto molti bene". In mezzo c'è però stato il duello con Darryn Binder: "Era pericoloso e mi ha mandato largo in curva 2. Ero arrivato nel gruppetto dei primi sei piloti".