MotoGp, Marquez: "Sembra di vivere un déjà vu. Ora devo riposarmi"

Stagione a rischio?

Già nel momento in cui Marquez è caduto si aveva l'impressione che l'entità dell'impatto fosse grave. La Honda aveva deciso di non rischiare il pilota in gara e successivamente era stata riscontrata una commozione cerebrale. Da qui però il ripresentarsi della diplopia, ma l'otto volte iridato è fiducioso e scrive: "Ora è il momento di riposarsi e aspettare per vedere come si evolverà l'infortunio. Come sempre, grazie mille a tutti per il vostro supporto". La stagione di Marquez era già iniziata sotto l'ombra del dubbio per la sua tenuta fisica, che poteva essere messa a rischio alla prima caduta violenta. Resta ora da capire se il problema rientrerà e in quanto tempo. Nel frattempo è tutto nelle mani di Pol Espargaro, che dovrà fare a meno del suo compagno di squadra in MotoGp per un numero finora imprecisato di Gran Premi.