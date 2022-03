MotoGp, Lorenzo: "Yamaha voleva la vittoria di Rossi per i media"

ROMA - È stata una tra le rivalità più iconiche nella carriera di Valentino Rossi e forse quella che ha emozionato di più i tifosi del Dottore. Con Jorge Lorenzo in pista, infatti, il numero 46 si esaltava e i duelli erano all'ultimo respiro, come quello in Catalogna nel 2009, quando Rossi superò lo spagnolo all'ultima staccata. "Mi ha umiliato in quella curva. Ero inesperto - racconta Lorenzo a "DAZN" - e lui ha approfittato di uno spazio lasciato vuoto. Se avessi vinto lì avrei lottato con lui fino alla fine per il titolo". Lorenzo lamenta però un atteggiamento della Yamaha, sbilanciata - a suo dire - nel sostenere Rossi: "Io giocavo le mie carte, ma questo al team non andava bene perché volevano la vittoria di Rossi per questioni mediatiche".