MotoGp, Marquez sui social: "Troverò il modo di sorridere ancora"

ROMA - È un Marc Marquez affranto quello chi si rivolge ai social dopo l'ennesimo ripresentarsi della diplopia. Ancora vista doppia per l'otto volte campione del mondo che deve ancora fermarsi ai box per un tempo finora imprecisato. "Oggi non ho voglia di sorridere ma troveremo il modo per farlo di nuovo. Con forza, sempre", scrive il pilota di Cervera su Twitter, dove riceve messaggi d'affetto dai suoi fan e non solo. La caduta nel warm-up del Gran Premio d'Indonesia rischia di presentare un punto di rottura nella sua carriera, mentre la Honda non può fare altro che affidarsi alle prestazioni di Pol Espargaro e Stefan Bradl, sostituto di Marquez in MotoGp.