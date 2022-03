MotoGp, Bradl: "Dispiace per Marquez, non so quando tornerà"

ROMA - Il futuro non appare particolarmente roseo per Marc Marquez . Per lo spagnolo, dopo la caduta a Mandalika, si è infatti materializzato nuovamente l' incubo diplopia , che lo tormenta da un po' di tempo e che aveva persino messo a rischio la sua partecipazione al Mondiale. L'aspetto peggiore è che non c'è una data per il suo ritorno in pista, che potrebbe avvenire tra una settimana così come tra un mese o addirittura più tempo. La Honda, a malincuore, si è dunque già mossa per trovare un pilota che lo sostituisca nei prossimi Gran Premi, a partire da quello dell'Argentina. Tra i nomi sondati spicca quello di Stefan Bradl, collaudatore tedesco che ha rilasciato un'intervista a Speedweek.

Le parole di Bradl

"Sostituire Marquez non è un'ipotesi irragionevole; se dovessero chiamarmi mi farò trovare pronto - ha spiegato Bradl, che poi non ha saputo dare aggiornamenti in merito alle condizioni del pluri campione del mondo - E' una situazione difficile, non si sa quando tornerà. La diplopia può essere curata in cinque giorni o in un anno. Sono davvero dispiaciuto per Marc, non so dire se riuscirà a tornare". Così Bradl, da un lato desideroso di tornare in pista ma dall'altro amareggiato per ciò che sta accadendo ad un campione come Marquez, perseguitato dalla sfortuna negli ultimi anni.