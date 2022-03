MotoGp, Dovizioso: "Difficile fare previsioni, mi sto ancora adattando"

Le parole di Dovizioso

Andrea Dovizioso cerca dunque di capire come fare per convertire il suo stile di guida, magari carpendo qualcosa da Morbidelli: "È stupefacente come i piloti Yamaha siano costretti a guidare per essere veloci. Vedere nitidamente cosa sta facendo un pilota davanti a me è molto più utile di tanti test. Morbidelli non raddrizza molto la moto in fase di trazione: accelera solo a metà curva". E a chi pone dubbi sul suo contratto e su un eventuale rinnovo l'italiano risponde: "Al momento è impossibile saperlo. Non mi concentro su questo perché ci sono altre cose da mettere a fuoco. Non sono preoccupato per questo".