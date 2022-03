MotoGp, completati i lavori in Austria: velocità ridotta sul Red Bull Ring

ROMA - Il Red Bull Ring di Spielberg , in Austria, si prepara ad accogliere la MotoGp presentando novità nel tracciato per il Gran Premio in programma a partire dal prossimo 19 agosto. I cantieri si erano infatti aperti nel novembre scorso e sono stati portati avanti sotto la supervisione di Hermann Tilke , tedesco specializzato nella progettazione di piste per il motorsport . FIM, Dorna e anche la FIA per la Formula 1 hanno portato a termine l'intervento che prevedeva la riduzione della velocità nella parte nord-occidentale della pista. È infatti stata realizzata una chicane ad angolo retto prima a destra poi a sinistra , che però aggiunge così al circuito un altro punto per i sorpassi.

Le parole di Tilke

"Tutto è iniziato - ha detto Tilke ai microfoni ufficiali del Motomondiale - con il progetto per la F1. Per la MotoGp in questo tratto di pista serviva una velocità ridotta. Ciò è stato ottenuto grazie a questa combinazione di due curve che non impattano sul resto della pista. La pianificazione è stata una vera sfida soprattutto per la topografia del terreno". Ci sono volute infatti 15 bozze prima di arrivare all'approvazione e all'esecuzione del progetto definitivo, che comunque vede il Red Bull Ring avere sempre 10 curve. La modifica alla pista non si avrà invece per la Formula 1, che continuerà a utilizzare il layout precedente.