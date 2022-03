MotoGp, Quartararo: "In Argentina tutti sullo stesso livello"

ROMA - Il Gran Premio d'Argentina è alle porte e i piloti della Yamaha si preparano a scendere in pista questo weekend. Fabio Quartararo ha ritrovato fiducia in Indonesia con un secondo posto e intende confermare questo trend positivo: "È bello tornare sulla pista di Termas di Rio Hondo. Nessuno di noi corre qui dal 2019, quindi significa che partiamo praticamente tutti dallo stesso livello. Non è il mio tracciato preferito, ma crediamo di poter fare un buon lavoro qui. In Indonesia sentivo molto bene la moto. Abbiamo provato qualcosa di nuovo e questo ha dato i suoi frutti. Sono molto curioso di vedere se sarà così anche qui", ha detto il campione del mondo MotoGp.