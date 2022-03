MotoGp, Marquez in corsa per il "Laureus World Comeback of the year": oggi il voto

R OMA - Tra le nomine per i "Laureus World Comeback of the year" c'è anche quella di Marc Marquez . Tra i premi istituiti dall'associazione sportiva inglese nel 2000, il riconoscimento per il "ritorno" dell'anno è dedicato a quegli sportivi che nel 2021 si sono trovati di fronte ad ostacoli, poi superati. Troviamo infatti, assieme allo spagnolo della Honda, anche la ginnasta statunitense Simone Biles , il ciclista britannico Mark Cavendish , Tom Daley per il nuoto, Sky Brown tredicenne medaglia di bronzo a Tokyo 2020 nello skateboarding e la ciclista olandese Annemiek Vleuten .

Ancora la diplopia

La carriera di Marc Marquez in MotoGp però è stata messa di nuovo in pericolo dalla diplopia. Dopo la caduta nel warm up del Gran Premio d'Indonesia, il pilota della Honda è tornato a vedere infatti doppio e sarà costretto a saltare il Gp d'Argentina in programma questo weeekend. Nessuno ancora sa quanto l'otto volte campione del mondo resterà fermo ai box, ma è la terza volta che Marquez subisce la stessa diagnosi e il timore è che sia un problema destinato a ripresentarsi ogni volta che il nervo ottico accusa traumi o infiammazioni. Oggi ci sarà la votazione e lo spagnolo è in corsa per questo premio, che - alla luce degli ultimi sviluppi - potrebbe suonare addirittura come una beffa.