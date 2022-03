MotoGp, i piloti sul ritardo di consegna: "Materiale? Speriamo arrivi domani"

ROMA - "I ritardi? Io ho tutto! Possiamo iniziare". Esordisce con una battuta il campione del mondo in MotoGp, Fabio Quartararo, che ha parlato nella conferenza stampa piloti in vista del Gran Premio d'Argentina. Domani non ci saranno prove libere: il pacchetto è in ritardo non tutte le scuderie non hanno infatti la moto. "È un peccato, dobbiamo incrociare le dita affinché tutto arrivi entro domani - aggiunge il pilota della Yamaha -. Sarà una sfida tosta per i meccanici e sabato sarà una giornata molto lunga". Tra i piloti che hanno tutto il pacchetto già a disposizione c'è anche Johann Zarco della Pramac, che ha detto: "Sarà dura per i team che non hanno ricevuto ancora nulla. Il lavoro che di solito si fa in 48 ore sarà eseguito in una notte".