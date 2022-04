MotoGp, Bagnaia: "Non siamo tranquilli, spero si corra"

ROMA - "Devo ripartire per progredire e migliorare. La speranza è che si possa correre: una gara in meno farebbe ancora di più la differenza. Al momento però questa è l'incognita più grande e potrebbe anche essere questa gara venga recuperata più avanti, non si sa ancora bene". Sono parole di incertezza queste di Pecco Bagnaia, pilota della Ducati, che come tante altre scuderie non ha ancora a disposizione il materiale tecnico per questo tribolato Gran Premio d'Argentina. "Domani sapremo che succederà - le sue parole riportate da "Motorsport.com" -. Non siamo tranquilli, perché c'è del lavoro da fare su una pista molto sporca, quasi marrone. Quindi non toccheremo la moto. Non sarà un weekend semplice per nessuno".