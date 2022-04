MotoGp, l'aereo cargo farà scalo in Brasile: poi rotta verso l'Argentina

ROMA - Sarebbe dovuto arrivare in Argentina in serata, ma l'aereo cargo con moto ed equipaggiamento tecnico per la MotoGp è partito solo poco fa da Lagos, in Nigeria. Il rischio che il materiale arrivi in ritardo, condizionando l'avvio delle prove libere spostate a sabato, è concreto soprattutto alla luce del fatto che il cargo non raggiungerà direttamente Tucuman, ma farà tappa in Brasile per fare rifornimento. Il Gran Premio d'Argentina diventa così quasi una corsa contro il tempo, con le prove libere e le qualifiche che si terranno domani a partire dalle 15.35 ora italiana.