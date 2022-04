Diretta qualifiche MotoGp, Gp Argentina: dove vederle in tv

TERMAS DE RIO HONDO - Tutto pronto per le qualifiche del Gran Premio d'Argentina, terzo appuntamento del Mondiale 2022 di MotoGp. Dopo il debutto in Qatar e la gara in Indonesia, il motomondiale si sposta in Sud America. Si comincia alle ore 17:35 con le FP1 dopo il cambio di programma. I piloti torneranno in pista alle 20:40 per le FP2. Alle ore 22:05 al via il Q1, mentre alle 22:30 comincerà la seconda fase. La giornata sarà trasmessa interamente in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP (canale 208) e in streaming su NowTV e Sky Go. Mentre in chiaro le qualifiche saranno trasmesse in differita su Tv8.