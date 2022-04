MotoGp, Alex Marquez sul fratello Marc: "Non l'ho mai visto così giù"

ROMA - Marc Marquez è il grande assente del Gran Premio d'Argentina di MotoGp. Il nativo di Cervera è stato nuovamente colpito dalla diplopia dopo il weekend in Indonesia, caratterizzato da numerose cadute. Ad aggiornare i fan sulle condizioni mentali dello spagnolo è il fratello, Alex Marquez: "I primi giorni, come è normale, era molto giù. Non l'ho mai visto così giù, ma per fortuna i miglioramenti ci sono. Ora si sente molto bene. Questa mattina, quando ho visto che stavano cambiando il programma, ho fatto una battuta. Gli ho detto 'hai ancora un giorno per rimetterti in forma e venire', giusto per tirarlo un po' su. È qualcosa che sente come un miglioramento e questa è una cosa davvero buona mentalmente", ha spiegato.