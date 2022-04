MotoGp, Aleix Espargaro comanda le FP2 in Argentina. Bagnaia in Q1

TERMAS DE RIO HONDO – Aleix Espargaro fa segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere di MotoGp nel Gran Premio d’Argentina. Il pilota spagnolo dell’Aprilia si mette davanti a tutti nelle FP2 chiudendo con il crono di 1’38”244. Dietro l’iberico c’è il suo compagno di box Maverick Vinales e il ducatista australiano Jack Miller, staccati di due decimi. Accede alla Q2 anche Fabio Quartararo (Yamaha) con un quarto posto. Stessa sorte per Luca Marini, capace di sventare la Q1 di pochi millesimi grazie al decimo tempo. Niente da fare invece per Francesco Bagnaia (Ducati), il quale si posiziona dodicesimo e dovrà passare per il Q1. La MotoGP torna di nuovo in pista tra poco per le qualifiche che assegneranno la pole position.